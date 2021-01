Mit Spaß und ungeahnten Qualitäten

Fußball, Regionalliga Ein Rückkehrer als Glücksgriff: Daniel Stanese erfüllt beim VfR Aalen von Anfang an die Erwartungen. Jetzt fehlt dem 26-Jährigen nur noch seine Ehefrau Luise zum Glück.

Fast genau sechs Jahre ist es her: Am 19. Januar 2015 absolvierte Daniel Stanese sein erstes Länderspiel für Kanada. Der 26-Jährige wurde beim 1:1 gegen Island in der Schlussphase eingewechselt. Auch wenn’s die einzige Partie für sein Heimatland geblieben ist, hat die Nationalmannschaft seinen Werdegang maßgeblich beeinflusst: Damals wurde er von Nationaltrainer Floro Benito – der einst auch Real Madrid gecoacht hat – vom Innenverteidiger zum Sechser umfunktioniert. Und als solcher ist Stanese beim VfR Aalen nach kürzester Zeit nicht mehr wegzudenken.

Daniel Stanese ist ein Glücksgriff für den VfR Aalen. Als die Ostälbler