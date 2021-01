Was Hüttlingens Rätinnen und Räten wichtig ist

Hüttlingen. Schon in der vergangenen Sitzungen des Gemeinderats noch vor Weihnachten war der von der Gemeinde vorgelegte Haushaltsplan 2021 ausführlich beraten und teils kontrovers diskutiert worden. Am Donnerstag nahmen die Fraktionen Stellung dazu und gaben auch gleich einen Ausblick auf ihre Ziele in den kommenden Jahren.

Die Eckdaten des Haushalts: Der Gesamtergebnishaushalt wächst in diesem Jahr auf etwa 16,4 Millionen Euro, die geplanten Investitionen belaufen sich auf rund 10,5 Millionen Euro, bei erwarteten Mindereinnahmen von rund 818 000 Euro. Rund 2,3 Millionen Euro muss man an Krediten aufnehmen, außerdem die Rücklagen angreifen.