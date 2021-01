Online bestellen und im Ladengeschäft abholen

Einzelhandel Seit 11. Januar dürfen Einzelhändler „Click and Collect“ anbieten. Was das ist, wie es umgesetzt wird und wie es in Aalen angenommen wird.

Aalen

Shopping ist nicht, so viel steht fest. Einen Einkaufstag in der Aalener Innenstadt einlegen mit einem anschließenden Kaffee? Momentan völlig undenkbar. Darunter leiden die Händler, die mit dem Lockdown auch wieder ihre Geschäfte schließen mussten.

Seit dem 11. Januar haben sie aber die Möglichkeit, ihre Ware per „Click and Collect“ anzubieten. Produkte gibt’s im Onlineshop per Mausklick, telefonisch, per E-Mail oder What’s App, auf Instagram und Facebook zu kaufen – Aalener Händler werden kreativ. Mit den neuen Bestimmungen ist es den Kunden jetzt möglich, die Produkte