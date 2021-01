FCH besiegt die Lilien 3:0

Fußball, 2. Liga Der FC Heidenheim dreht in der zweiten Halbzeit auf.

Seit 15 Monaten ist der FC Heidenheim zuhause bereits ungeschlagen. Die Serie hielt auch am Sonntagnachmittag gegen den SV Darmstadt. Die Schmidt-Elf besiegte die Lilien in der heimischem Voith-Arena aufgrund einer überzeugenden zweiten Halbzeit mit 3:0 und behält damit den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Liga.

Die Darmstädter starteten schwungvoll in die Partie und verzeichneten in den ersten 45 Minuten deutliche Feldvorteile. Dennoch waren es die Gastgeber, die durch Thomalla (24. Minute) und Kühlwetter (41.) die besseren Tormöglichkeiten einer an Chancen armen ersten Spielhälfte hatten.

Auf Darmstädter Seite hatte Höhn in der