Beliebte Pastoralreferentin sagt Adieu

Verabschiedung Im Festgottesdienst in Sankt Peter und Paul wurde Julia Schneider verabschiedet. Warum dies Abschied mit Wehmut und Aufbruch zugleich ist.

Oberkochen

Ein lang anhaltender Beifall in der Pfarrkirche, als sich Pastoralreferentin Julia Schneider verabschiedet. Vertreter aller vier Gemeinden aus der Seelsorgeeinheit Vorderes Härtsfeld/Oberes Kochertal sind anwesend, um auszudrücken, wie vielfältig und herzlich die Zeit mit der Pastoralreferentin gewesen sei. Ein Abschied mit Wehmut, aber auch Freude auf die neue Herausforderung“, sagt Julia Schneider, die so nebenbei auch ihre persönliche Freude darüber zum Ausdruck bringt, dass „bei mir ja noch in diesem Jahr die Hochzeitsglocken läuten.“

Julia Schneider zieht zum Leidwesen der Seelsorgeeinheit nach Langenenslingen