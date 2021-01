Marktstraße: Fußängerzone

Neresheim

Ganz ruhig, sehr sachlich und ins Detail gehend, viel Inhalt und dazu einige gute Ideen. So könnte man die Sitzung des Neresheimer Gemeinderates am Montagabend in der Härtsfeldhalle beschreiben. „Die aktuelle Lage lässt es zu, dass wir uns hier vor Ort treffen“, hatte Bürgermeister Thomas Häfele noch am Morgen aktuell entschieden. So kam es zu einem breit angelegten Meinungsaustausch über die insgesamt 18 Anträge zum Haushaltsjahr 2021 von den Fraktionen. Dabei ging es allerdings kaum um Etat-Auswirkungen auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022, sondern eher um inhaltliche Diskussionen.

Ich wünsche mir mehr Fußgänger