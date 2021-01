Bei der Impfverteilung unter Druck

Pandemie Landrat Dr. Joachim Bläse spricht im Interview über den Start der Impf-Anmeldungen am Dienstag und darüber, was es bedeutet, wenig Impfstoff gerecht zu verteilen.

Aalen

An Weihnachten sorgte der offizielle Beginn der Corona-Impfungen für ein Zeichen der Hoffnung. Danach machte sich schnell Ernüchterung breit. Der Start der Kreisimpfzentren wurde zuerst um eine Woche verschoben, dann war klar: Statt 800 Impfungen am Tag, sind bis voraussichtlich März nur 300 Impfungen möglich – pro Woche. Der Start der Anmeldungen für einen Impftermin am Dienstag verlief holprig. Über diese und mehr Themen haben wir mit Landrat Dr. Joachim Bläse am Dienstagmittag gesprochen.

Der Anmeldeprozess für Impftermine ist gerade für Ältere nicht ganz einfach. Warum kann der