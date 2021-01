Komplizierter Weg zum Impftermin

Es soll an dieser Stelle nicht darum gehen, dass nur sehr wenig Impfstoff zum Start zur Verfügung steht, sondern um das komplizierte Anmeldeverfahren. Noch mehr Hürden hätte man nicht einbauen können, um den Coronafrust zu steigern: nur wenige Termine, ok. Einteilung in Prioritätsgruppen, ok. Alles verstanden. Doch dann gleicht die Beschaffung eines Impftermins dem Wettrennen um Konzertkarten eines angesagten Popstars, die nach fünf Minuten ausverkauft sind. Teenager wissen, worüber ich schreibe. Nur, dass das diesmal für über 80-Jährige gilt. Selbst geübte Internetsurfer geraten ins Stutzen,