„Da blutet einem das Herz“

Das Seil für den Skilift am Wirtsberg bei Bartholomä wäre innerhalb von ein paar Stunden montiert. „Aber in der derzeitigen Situation können wir das nicht machen“, sagt Dr. Martin Ruff. Dem Vorsitzenden des Skiclubs Heubach-Bartholomä blutet das Herz. „Jetzt haben wir einen solchen Winter und dann kannst du nichts tun.“

An die Einnahmen, die sein Verein dadurch nicht erlösen kann, mag er gar nicht denken. „Wir haben Schnee seit Weihnachten. Was glauben Sie, wie viele Skikurse wir da über unsere Skischule hätten gerade in den Ferien anbieten können? Vom Hüttenbetrieb ganz abgesehen.“ Aber, sagt Ruff: