Der Besuch im Pflegeheim – nur mit einem Schnelltest

Corona Der aktuellen Corona-Verordnung zufolge ist das regelmäßige Testen in Pflegeheimen Pflicht. Wie die einzelnen Einrichtungen damit umgehen.

Aalen

Der Corona-Schnelltest gehört ab sofort zu den Besuchen in den Pflegeeinrichtungen dazu. Laut der neuesten Verordnung des Sozialministeriums in Baden-Württemberg müssen die Bewohner sowie die Besucher der Pflegeheime regelmäßig einen Antigen-Schnelltest machen. Erst wenn dieser negativ ist, dürfen Besucher sowie das Pflegepersonal zu den Bewohnern. Doch wie wird das in den einzelnen Pflegeeinrichtungen aufgenommen:

DRK–Pflegeeinrichtungen: In den Pflegeheimen Heimatwinkel, Schillerhöhe und Wiesengrund werden das Personal und die Bewohner bereits getestet. Insgesamt 19 350 Schnelltests stehen den