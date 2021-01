Hussel-Filialen: Wie es weitergeht

Insolvenz Der Süßwarenhändler mit erfolgreichen Läden in Aalen und Gmünd will eine Sanierung in Eigenverwaltung.

Aalen. Die Deutsche Confiserie Holding, zu der die Unternehmen Hussel, Eilles und Arko gehören, hat Insolvenz beantragt. Beabsichtigt ist ein Verfahren in Eigenverwaltung unter dem sogenannten Corona-Schutzschirm. Der Süßwarenhändler, der unter anderem Pralinen, Gebäck und Tee anbietet, betreibt auch zwei Hussel-Läden in Aalen und Schwäbisch Gmünd. Die Filialen am Aalener Marktplatz und in der Gmünder Bocksgasse bleiben zunächst weiter geöffnet, wie eine Konzernsprecherin auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte.

In Aalen und Gmünd sind insgesamt sieben Mitarbeiter beschäftigt. „Aktuell läuft der Geschäftsbetrieb erst einmal