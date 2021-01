Digitaler Gottesdienst „song4u“

Glaube Rund 500 Leute waren von zu Hause aus über Youtube live dabei bei der Feier in der Augustinuskirche in Aalen.

Aalen. „Am Sonntag haben wir mit rund 500 Leuten wieder zusammen gefeiert, gebetet und gesungen. Alles natürlich digital und trotzdem verbunden“, schreibt die katholische Seelsorgeeinheit Aalen in einer Pressemitteilung. Der Gottesdienst „#song4u“ ist auf dem Youtube-Kanal der Katholischen Kirche Aalen zu sehen.

Die Aufnahmen dafür wurden alle in der Augustinuskirche gemacht, in der der Gottesdienst auch sonst immer stattfindet. Dazu hat Hans-Christian Richter einen Aufnahmeplan geschrieben, damit immer nur sehr wenige Leute gleichzeitig in der Kirche sind. So sind die Jugendlichen einzeln gekommen, um ihren Teil für