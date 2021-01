Naturhotel: Der gemütliche Treffpunkt in Stödtlen

Gastronomie Der Gastronom Josef Reeb realisiert ein Naturhotel in Stödtlen mit einzigartigem Charme. Was alles angeboten wird.

Stödtlen

Josef Reeb baut etwas ganz Spezielles und Einzigartiges in Stödtlen: Ein Naturhotel, in dem sich die Gäste rundum wohlfühlen sollen. Der Inhaber des „Vesperstübles“ stattet seine Hotel-Schlafräume mit Zirbenholzbetten aus, versieht die Wände mit Lehmputz und lässt beispielsweise Steinwaschbecken einbauen. Schon Anfang Mai soll das Naturhotel eröffnet werden.

Josef Reeb beschreibt seine Intention: „Die Menschen besinnen sich immer mehr darauf, was ihnen wirklich wichtig ist, und dazu gehört ganz wesentlich die Natur mit all ihren Schätzen, die es zu entdecken gilt. Ich will mit meinem Naturhotel dazu einen