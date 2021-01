Die Punkteränge im Visier

Skispringen, Weltcup Die Vorzeichen sind grundverschieden, die Ziele ähnlich: Carina Vogt und Anna Rupprecht vom SC Degenfeld sind am Wochenende in Ljubno am Start.

Gut sieben Stunden waren sie unterwegs: Die rund 600 Kilometer weite Anreise nach Ljubno in Slowenien war anstrengend. Aber sie soll sich lohnen: Carina Vogt kehrt am Wochenende nach ihrer fast zweijährigen Verletzungspause in den Weltcup zurück. Und Anna Rupprecht will wie schon in Ramsau überraschen und erneut in die Punkteränge springen.

Das hat es lange nicht mehr gegeben: dass zwei Springerinnen des sechsköpfigen Aufgebots vom SC Degenfeld kommen. Und eigentlich hätte auch in Ljubno Anna Rupprecht die einzige sein sollen. Aber: Carina Vogt hat ihr Comeback um zwei Wochen vorverlegt – weil die 28-Jährige bereit ist für den Wiedereinstieg.