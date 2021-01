Digitalisierung der Schulen geht voran

Abtsgmünd

Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms für Endgeräte wurden in diesem Schuljahr bereits 48 zusätzliche iPads an der Friedrich-von-Keller-Schule (FvKS) angeschafft. Nun wurden noch weitere 32 iPads geliefert. In Kürze treffen noch zusätzliche 28 Notebooks ein, um flexibel für die Bedürfnisse der Schüler gewappnet zu sein. Dies gibt die Gemeindeverwaltung bekannt.

Die Investitionskosten für das Sofortausstattungsprogramm belaufen sich insgesamt auf fast 70 000 Euro. Insgesamt wurden 80 iPads im Zuge des Sofortausstattungsprogramms für die Abtsgmünder Schüler beschafft. Hinzu kommen noch 28 Notebooks. Diese Geräte können