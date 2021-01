Nach dem Erdbeben in Kroatien kommt Hilfe aus Aalen

Aalen. Ein Erdbeben mit der Stärke 6,2 erschütterte Kroatien am 29. Dezember. Tausende verloren ihr Zuhause. Vor allem in den Städten Sisak und Petrinja kam es zu zahlreichen Zerstörungen. Acht Menschen sind dabei bereits gestorben. Doch ein Ende der Erdbeben ist nicht in Sicht. Knapp drei Wochen nach dem ersten Erdbeben, gibt es noch weitere Nachbeben.

Dem Pfarrer der kroatischen Gemeinde in Aalen, Vilim Koretic, geht das Ganze besonders nah. Er war bereits zweimal vor Ort und sah das Leid in den Gemeinden. „Viele Gebäude wie Kirchen und mehrere Häuser von Familien sind nun zerstört“, sagt er. Was für die Betroffenen besonders