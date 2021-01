Heidenheims OB geht in den Ruhestand

Heidenheim. Heidenheims Oberbürgermeister Bernhard Ilg hat am Donnerstag im Gemeinderat bekannt gegeben, dass er sein Amt abgeben möchte. „Heute habe ich in einem Schreiben an Herrn Regierungspräsident Wolfgang Reimer meine Versetzung in den Ruhestand beantragt“, heißt es in der zugehörigen Pressemitteilung. Und weiter: „Mein Ziel ist es, am 31. Juli 2021 aus dem Amt auszuscheiden.“ Die Verwaltung will dem Gemeinderat in der Februarsitzung Vorschläge für die Stellenausschreibung und für Wahltermine unterbreiten. „Nach über 45 Jahren im Öffentlichen Dienst und über