Klarheit über Betriebsgröße gefordert

Stödtlen-Birkenzell

Für einigen Unmut und Skepsis hat im Stödtlener Gemeinderat ein Bauvorhaben in Birkenzell gesorgt. Dort möchte ein Landwirt in der „Lange Straße“ zwei Gebäude als Schafstall und landwirtschaftliche Lager- und Maschinenhalle errichten. An den geplanten Bau grenzen in unmittelbarer Nachbarschaft Wohnhäuser an.

Auch ein paar besorgte Bürger wohnten der Sitzung bei und hörten sich den Sachvortrag und die sich anschließende Diskussion aufmerksam an.

Unklar ist wie viele Schafe in dem Schafstall untergebracht werden sollen. Dies geht aus dem Bauantrag nicht hervor. Bürgermeister