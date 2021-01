2019 verlief finanziell noch gut

Westhausen. Vorläufig letztmalig zieht Markus Knoblauch zum Jahresabschluss 2019 eine positive Bilanz. Dann werde die Corona-Pandemie die weiteren Haushaltszahlen bis 2024 bestimmen.

Ein umsichtiges Wirtschaften in Vorjahren zeichne sich insbesondere jetzt aus, so der Bürgermeister weiter. Mit dem heutigen Wissen könne nur allzu deutlich gesagt werden, dass 2019 die Welt noch in Ordnung gewesen sei.

Im Anschluss erläuterte Patrick Müller die weiteren Zahlen im Detail. Mit 4,5 Millionen Euro schloss der Vermögenshaushalt zwar um nahezu 1,2 Millionen Euro niedriger wie geplant ab. Bei veranschlagten 17,2 Millionen Euro Planansatz sei der