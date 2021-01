Online-Unterricht als Chance

Schule Im Lockdown müssen die Schulen auf Fernunterricht umsteigen. An der Kocherburgschule geht man aktiv und kreativ mit der Situation um. Wie das Lernen am Tablet funktioniert.

Aalen-Unterkochen

Auf den Fluren ist es ungewohnt still. Irgendwo steht eine Tür offen, aus der leise Gespräche dringen. Weit hinten im Flur telefoniert jemand. Die Schulen sind momentan leer gefegt. An der Kocherburgschule sind allein die Abschlussklassen an manchen Tagen der Woche anwesend, heute steht ein Deutschaufsatz auf dem Plan. Wenige Lehrerinnen und Lehrer huschen mit dem Laptop unterm Arm durch die Gänge. Ihr Unterricht in diesen Tagen? Außergewöhnlich. Kontakt mit ihren Schülern haben sie derzeit über die Schulcloud, nur über Videoschalten sehen sie ihre Schützlinge.

Doch der Austausch