Fusionieren AA und HDH?

Aalens OB Rentschler und Heidenheims OB Ilg haben sich gegenseitig gelobt. Gemeinsam haben sie nämlich 17,5 Millionen Fördergelder an Land gezogen, damit die beiden Städte Smart Cities werden können. Von toller Zusammenarbeit und kurzen Drähten von einem Rathaus ins andere war da die Rede. Dem Spion ist aufgefallen, dass sich der Bernhard und der Thilo duzen. Richtig super findet er das, sind doch die Beziehungen zwischen den beiden Städten nicht immer ganz so entspannt, denken wir zum Beispiel an die Fußballfans von VfR und FCH. OB Rentschler bremste aber am Ende ein wenig. Fusionieren wollen Aalen und Heidenheim deswegen noch nicht, witzelte