Zeichen gegen Rassismus und Hetze

Schwäbisch Gmünd. „Die AfD brauchen wir nicht, nicht in Gmünd, nicht in Deutschland, nirgendwo – verpisst euch!“ Das ruft Peter Yay-Müller, 2. Bevollmächtigter der IG Metall Gmünd und DGB-Kreisvorsitzender Ostalb, auf der Bühne am Stadtgarten ins Mikro und blickt Richtung Congress-Centrum, wo die AfD ihre Wahlkampfveranstaltung abhält. Ähnlich formulieren es die folgenden Redner der Kundgebung des Bündnisses „Aufstehen gegen Rassismus“ und einiger weiterer Organisationen. Der Protest gegen die „rechtsextremen Politiker“ mit „menschenfeindlicher Ideologie“ sei nötig, betont Tim-Luka