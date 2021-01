Neues Gesicht für Ortsmitte

Essingen

Es wird spannend in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag – zumindest für alle, die sich für die bauliche Entwicklung in der Gemeinde interessieren.

Um was geht’s? Die Tagesordnungspunkte Nummer 2 und 3 befassen sich mit dem Areal rund um das evangelische Gemeindehaus. Dieses wird für etwa zwei Millionen Euro in der Rathausgasse 21 neu gebaut.

Abbruch oder Neubau?

Wir haben 4000 Quadratmeter zur Verfügung.

Bürgermeister

Die Gemeinde will das alte Gebäude in der Hauptstraße 1 nutzen. Die Frage: Abbruch oder Neubau? Bürgermeister Wolfgang Hofer könnte sich vorstellen, dort ein Zentrum für Bürgerinnen