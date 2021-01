Eher Jamaika als schwarz-gelb

Aalen

Manuel Reiger tritt für die FDP an und möchte in den Landtag. Der 37-Jährige stammt vom Härtsfeld und ist Jurist. Als Strafverteidiger hat er einen Schwerpunkt in der Vertretung von Opfern von Straftätern und war an einigen großen Strafprozessen der vergangenen Jahre beteiligt, etwa dem NSU-Verfahren oder dem Love-Parade-Verfahren.

Politikidee: Manuel Reiger sieht sich bei den sogenannten „progressiven Liberalen“. Es gehe darum, wieder mehr sozialliberale Inhalte auf die Tagesordnung der FDP zu bringen – im Geiste früherer FDP-Größen wie etwa Burkhard Hirsch, Gerhart Baum