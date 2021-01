Rekordverdächtige Kühe

Jubiläum Der Rinderzuchtverein Neresheim besteht seit 100 Jahren. Die Milchproduktion der Tiere im Prüfjahr 2020 erinnert teilweise an olympische Leistungen.

Neresheim

Der Rinderzuchtverein Neresheim besteht seit 100 Jahren. Wie von Anfang an ist auch heute noch das Vereinsziel, die Rinderzucht in der Region zu verbessern und mit Rinderschauen und anderen Veranstaltungen sowohl der Öffentlichkeit als auch Berufskollegen zu präsentieren. Darüber hinaus stellt die fachliche Weiterbildung ein wichtiges Aufgabenfeld dar. „Dabei dürfen die Geselligkeit und der Austausch untereinander nicht zu kurz kommen“, betonen die Verantwortlichen – wohl wissend, dass in Zeiten der Pandemie einiges anders ist.

Der Verein ist für das Gebiet des ehemaligen Oberamtes Neresheim zuständig und arbeitet