Welzmüller: ein Vollblut-Bayer

Aufhören kommt noch lange nicht in Frage – trotz seiner 31 Jahre: Maximilian Welzmüller fühlt sich beim deutschen Rekordmeister so wohl, dass er seinen Vertrag beim FC Bayern München II vorzeitig bis Sommer 2023 verlängert hat. „Eine Herzensangelegenheit“ nannte der Mittelfeldspieler seinen Wechsel im Sommer 2018 vom VfR Aalen in seine Heimatstadt. Wobei er jetzt gerne wieder auf den Platz zurückkehren möchte: Denn der ehemalige Aalener Zweitligaspieler wird seit Oktober von einem Außenbandriss im Knie gestoppt.

42 Minuten lang sah alles nach einer großen Überraschung aus. Der