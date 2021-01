Hilfe von der Bundeswehr: 34 Heime haben Bedarf gemeldet

Schwäbisch Gmünd. 34 von 52 Pflegeeinrichtungen im Ostalbkreis haben Personalbedarf angemeldet, um Schnelltests vorzunehmen: Mit dieser Zahl ist Landrat Dr. Joachim Bläse am Montag in ein Gespräch mit dem Kreiskommando der Bundeswehr gegangen. Thema: der Hilfsantrag des Kreises, um Personal von der Bundeswehr für die Tests zu bekommen. Es war nur ein erster Schritt, betont Kreis-Pressesprecherin Susanne Dietterle: „Es ging darum, was wir für den Antrag brauchen.“ Bis wann der Antrag fertig ist und gestellt wird, das konnte die Sprecherin am Montag noch nicht sagen. „So schnell wie möglich