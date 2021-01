Stödtlen bremst Raser aus

Verkehr Neue Geschwindigkeitsmesstafeln sorgen in der Gemeinde für mehr Verkehrssicherheit. Wir listen auf, wo diese stehen.

Stödtlen

Insgesamt sechs neue Geschwindigkeitsmesstafeln hat Stödtlen beschafft, die jetzt im Hauptort und den Ortsteilen aufgestellt wurden. Der Effekt ist laut Bürgermeister Ralf Leinberger erfreulich: „Anwohner haben sich durchweg positiv über die der Messtafeln geäußert. Es wird jetzt offensichtlich langsamer gefahren in den Ortschaften.“

Viele Bürger hatten darüber geklagt, dass Stödtlen zu schnell gefahren wird. Tempo wurde an der L 1070 Hauptstraße Stödtlen auf Höhe Blumenstraße gemessen, ebenso in den Ortsteilen Maxenhof und Regelsweiler in der Rotachstraße. „Die durchschnittliche Beanstandungsquote lag