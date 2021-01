Debatte über Demokratie und Krise

Politik Meinung und Medien – sechs Experten diskutieren in einer Aktuellen Stunde nach dem Sturm aufs Kapitol.

Ellwangen/Stuttgart. Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington fragte Landtagsabgeordneter Winfried Mack in seiner Aktuellen Stunde: „Steckt unsere Demokratie in der Krise?“ Dr. Martin Leitgöb, Pfarrer auf dem Schönenberg, brachte es auf den Punkt: „In den sozialen Medien wird vor allem Meinung transportiert und leider zu wenig Haltung – sogar oft dazu noch ohne Ahnung“.

Im Laufe des Abends wurde deutlich, dass die Politik gerade in Corona-Zeiten besonders aufgefordert ist, frühzeitig auf die Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern einzugehen. „Bürgernähe ist entscheidend“, so Winfried Mack. In