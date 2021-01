Fasching auf dem Sofa feiern

Freizeit Am Samstag, 13. Februar, steigt der „Sofasching“. Wie der Abend abläuft.

Rainau-Buch. Helau, Alaaf, Narri Narro – eigentlich würde es so in den kommenden Wochen überall klingen, denn die Faschingszeit steht vor der Tür. In dieser Faschingssaison ist aber alles anders.

Stefan Hutter, der Vorsitzende des SV Buch, hat überlegt, ob man den diesjährigen Faschingsball absagen soll oder ob es eine Alternative gibt. Der „Ball des Sports“, der immer am Faschingssamstag stattfindet, ist eine feste Größe im Vereinskalender. „Daher sollte eine Absage nur die letzte Möglichkeit sein“, sagt Hutter. Unter der Leitung von Birgit Rulffes habe sich ein kleines Team