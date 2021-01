Gewinnversprechen für Otto Maier eine Luftnummer

Aalen. Die Freude war groß, als ihm die Stimme am anderen Ende der Leitung sagte: „Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen.“ Was folgte, war aber nicht der Gewinn, sondern es sollten weitere Vertragsabschlüsse sein.

Otto Maier wägte sich unter den Glücklichen, nachdem er bei einem Gewinnspiel des TV-Senders Sport 1 mitgemacht hatte. Das Rätsel war schnell gelöst, der Telefonhörer direkt zur Hand, der Gewinn so nah. „Nachdem ich in der Warteschleife war, sagte man mir, ich hätte 300 Euro gewonnen“, erzählt der Hofherrnweilerner. Er könne wählen: 300 Euro in