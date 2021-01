Robert Müller, der Rekordhalter

Robert Müller ist neuer Rekordspieler der 3. Liga. Mit seinem insgesamt 332. Einsatz im Heimspiel gegen den FSV Zwickau stellte der 34-jährige Innenverteidiger der SpVgg Unterhaching die Bestmarke des Ex-Osnabrückers Tim Danneberg ein. Weil Danneberg seine Kickschuhe bereits an den Nagel gehängt hat und in Osnabrück inzwischen als Co-Trainer arbeitet, kann Müller schon am nächsten Spieltag alleiniger Rekordhalter werden.

„Es ist definitiv ein schönes Gefühl und macht auch ein wenig stolz“, sagt Robert Müller, der zwischen 2015 und 2018 insgesamt 93 Spiele für den VfR Aalen absolvierte.