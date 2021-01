Michaela Muick hilft nach Erdbeben

Aalen

Noch Wochen nach den Erdbeben in Kroatien am 29. Dezember ist kein Ende in Sicht. Zahlreiche Nachbeben erschüttern weiterhin Zentralkroatien, genauer Petrinja, Sisak und Zagreb. In der Vergangenheit waren genau auch diese Städte von den Kriegen stark betroffen und sind zerstört worden. Bei den Erdbeben jetzt stürzten Häuser ein und zahlreiche Personen wurden verletzt. Nun hoffen die Menschen dort auf Unterstützung.

Michaela Muick möchte genau da helfen. Die Tauchlehrerin aus Aalen – von „tauchen und segeln“ – hat den Hilferuf von ihrem Tauchkollegen Branko Gasper aus Kroatien auf Facebook gesehen und hat sofort