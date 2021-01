So klappt bewerben trotz Corona

Ausbildungssuche in der Pandemie (1) Aktuell läuft vieles anders als sonst – auch in Sachen Ausbildungssuche. Tipps für angehende Azubis.

Aalen

Der Schulabschluss steht bevor – was nun? Die Corona-Pandemie stellt an zukünftige Auszubildende ganz neue Herausforderungen. In den kommenden Wochen wollen wir angehenden Azubis Tipps für Bewerbungen und die Suche nach einem Ausbildungsplatz geben.

Andreas Neubauer von Mapal und Simone Kettemann, Teamleiterin Personal bei SDZ Druck&Medien, erläutern, wie junge Menschen auch in diesen Zeiten mit digitalen Ausbildungsmessen eine gute Orientierung erhalten und mit Unternehmen in Kontakt kommen.

Was hat sich für Ausbildungsplatzsuchende durch die Pandemie verändert?

Simone Kettemann: Der ganze Prozess der