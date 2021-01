Als ob es niemals etwas anderes gegeben hätte

Neresheim

Eigentlich alles ganz normal“, antwortet Helmut Ruppert auf die Frage nach seinem Alltag. Dann stutzt er und lacht: „Soweit man das heute so sagen kann. Es ist für uns alles normal geworden. Die Einschränkungen sind in Fleisch und Blut übergegangen“.

Was heute so „normal“ ist: Maskenpflicht im Betrieb Bruno Weisser in Neresheim. Abnehmen darf diese nur, wer allein an der Maschine steht. Zwei Meter Abstand zum Mitarbeiter. Versetze Zeiten des Schichtbeginns, immer eine Viertelstunde später, um Ansammlungen zu entzerren. Dazu vorgegebene Laufwege. Keine gemeinsamen Pausen, kein gemeinsames Mittagessen.