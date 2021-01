Umsatzeinbrüche in Lokalen

Ellwangen

Normalerweise sind die Gastronomiebetriebe zu dieser Zeit prall gefüllt, an manchen Abenden ist es schwer, einen Platz zu ergattern: Der Kalte Markt und die Faschingsumzüge bescheren den Lokalen viele Gäste. Nicht so in diesem Jahr – coronabedingt müssen die Gaststätten leer bleiben.

Eine davon ist die Weinstube Kanne. Die Kult-Gaststätte ist bekannt für ihre Feuerzangenbowle, die dort schon seit den 50er-Jahren angeboten wird. Die gibt es nun, genauso wie Speisen, zum Mitnehmen. Das laufe verhältnismäßig gut, sagt Inhaber Wolfgang Kirsch. „Aber die Gastronomie lebt davon, bedienen zu dürfen.“ Dazu gehöre