Großer Waffenfund in Mutlangen

Mutlangen. Schusswaffen, Patronenmunition und geringe Mengen an Schwarzpulver hat die Polizei bei einem 60-jährigen Waffensammler aus Mutlangen sichergestellt. „Ein Zeuge hat der Polizei mitgeteilt, dass der 60-Jährige mehrere Waffen unverschlossen aufbewahrt“, sagt Jonas Ilg vom Aalener Polizeipräsidium.

Der Mann bewahrte seine Waffen in einem Mehrparteienhaus in Mutlangen in mehreren unverschlossenen Schränken in seiner Wohnung und im Keller derart auf, dass diese für Angehörige und andere Bewohner des Hauses frei zugänglich waren, vermeldet die Polizei.

„Der Mann hat diese Waffen gesammelt und nicht pflichtgemäß