Weiter wie bisher in Kitas und Schulen

Aalen. Die Nachricht kam am Mittwochnachmittag. Statt einer Pressekonferenz über die Entscheidung zur schrittweisen Öffnung der Schulen und Kitas in Baden-Württemberg am kommenden Montag, 1. Februar, nun deren Vertagung. Grund dafür: In Freiburg wurden mehrere Kita-Kinder auf eine Virusmutation positiv getestet.

Es bleibt zunächst also alles beim Alten. Fernunterricht und Notbetreuung auch für die Kleinsten, also Kitakinder und Grundschulkinder. „Die Aalener Kitas wären bereit gewesen, die entsprechende Verordnung umzusetzen“, sagt dazu Stadtsprecherin Karin Haisch. Man habe in den vergangenen Monaten zusammen mit dem Personal