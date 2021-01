Mobiles Testteam im Einsatz gegen Corona

Aalen. Um älteren Menschen in stationären Pflegeheimen auch in Coronazeiten Sicherheit und Geborgenheit zu geben, werden in der Stiftung Haus Lindenhof die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Besucher und Angehörigen im Bereich „Wohnen und Pflege im Alter“ durch ein mobiles Team mittels Antigen-Schnelltests auf Covid-19 getestet.

Die Mitarbeitenden, die laut aktuell geltender Corona-Testverordnung derzeit zweimal pro Woche getestet werden, erhalten durch die Covid-19-Taskforce einen zusätzlichen Test, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung Haus Lindenhof.

Seit Kurzem ist die Covid-19- Taskforce am Start. Hierfür, so