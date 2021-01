Mit 175 Herzen an geschlossenen Läden Trost spenden

Aalen/ Ellwangen. Sie nennen sich schon länger die „Herzdamen“ – aber an diesem Wochenende soll ihr Name zum Programm werden. Sabine Massarik und ihre Freundinnen wollen 175 große Papierherzen an ausgewählte Türklinken in Aalen und Ellwangen hängen. Die Initiatorin der Aktion zählt auf: „Zum Beispiel an Türen von geschlossenen Geschäften, Kneipen, bei Kulturschaffenden, an Orten der Altenbegegnung, an Schulen oder Kindergärten“. Jedes Herztürschild werde mit der Botschaft beschriftet „Wir vermissen Euch“ – zum Trost.

„Wir Herzdamen vermissen alles, was die Corona-Pandemie zum Stillstand