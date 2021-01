Kommt Hoffenheim II mit Sejad Salihovic?

Fußball, Regionalliga Nach drei sieglosen Spielen: Der VfR Aalen steht am Samstag unter Druck.

Nicht nur der VfR Aalen hat personell aufgerüstet. Die TSG Hoffenheim II hat vor dem Gastspiel am Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) in der Ostalb-Arena ebenso einen Neuen aus dem Hut gezaubert. Oder besser: ihn reaktivieret. Sein Name: Sejad Salihovic.

Der 36-jährige Bosnier hat in seiner Karriere 186 Bundesligaspiele (47 Tore) und 47 Länderspiele (4) absolviert. Jetzt soll er mithelfen, dass die Bundesliga-Reserve in der Liga bleibt – obwohl er seine Laufbahn eigentlich schon beendet hat und zuletzt als Co-Trainer der Zweiten in Erscheinung trat.

Für Roland Seitz ändert diese Personalie wenig. Der Trainer des VfR Aalen schaut stattdessen auf