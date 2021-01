OB Rentschler: „Brauchen weitere 3,4 Millionen Euro“

Aalen. Über sieben Stunden lang – die Mittagspause nicht eingerechnet - haben Stadtverwaltung und Gemeinderäte am Donnerstag Anträge der Ratsfraktionen zum Haushalt 2021 beraten. Federn lassen musste vor allem die Grünen-Fraktion und die Fraktion zur Durchsetzung des Informationsrechts (FDI): Beide scheiterten mit ihren jeweiligen Anträgen, den Steg zum Stadtoval zu kippen, an der Ratsmehrheit. Nach teils äußerst zähen Grundsatzdiskussionen wurde der Haushalt am Ende mit klarer Mehrheit verabschiedet – bei zwei Gegenstimmen (Norbert Rehm, FDI und Marcus Waidmann, AfD) und einer Enthaltung (Arian Kriesch, FDI).

Sicherheitsreserve