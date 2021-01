Der Pennäler Schnitzelbank: Versliste erscheint

Fasnacht Die „Schwarze Schar“ bleibt dieses Jahr am Fasnachtssonntag im Dunkeln.

Ellwangen. Die Fasnacht wird anders als sonst und was viele schon befürchteten: Auch die Aufführung der Pennäler Schnitzelbank, die immer am Fasnachtssonntag stattfindet, wird dem Coronavirus zum Opfer fallen. Über das Kulturamt erreichte die Redaktion ein Schreiben, in dem die Fasnachtsorganisation ihren diesjährigen Auftritt absagt.

„Unter normalen Umständen ist der geheimnisumwitterte und imposante Auftritt 'Der Pennäler Schnitzelbank' der unbestrittene Höhepunkt des alljährlichen Ellwanger Fastnachtstreibens“, steht in dem anonym verfassten Schreiben. Und weiter: „Statt wie gewohnt nach Einbruch der Dunkelheit im