Raimund Müller tritt in Jagstzell nicht mehr an

Jagstzell. Paukenschlag im Gemeinderat: Raimund Müller wird in Jagstzell nicht mehr als Bürgermeister kandidieren. Nach 24 Jahren Amtszeit will er aufhören. „Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 ist die letzte, die ich als Bürgermeister in Jagstzell heute zur Beratung und Beschlussfassung dem Gemeinderat vorlege“, erklärte er eingangs der Sitzung in der Gemeindehalle. Die Amtszeit Müllers endet am 14. November 2021.

Der Bürgermeister zog ein positives Fazit: „Die Gemeinde hat das Glück gehabt, und viele Chancen genutzt, um im Rahmen ihrer überschaubaren Möglichkeiten, in