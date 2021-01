Aalen. Radikale Hoffnung war der Neujahrswunsch meines Nachbarn überschrieben. Eine ungewöhnliche Wortkombination. Von Hoffnung ist viel die Rede die vergangenen Monate. Aber eine radikale Hoffnung? Hoffnung schwindet doch gerade eher: Hoffnung auf Lockerungen, Hoffnung auf Nähe und unser „altes“ Leben. Was mag da „radikale Hoffnung“ bedeuten? Radikal hat meist einen negativen Beigeschmack in unserer Alltagssprache. Dabei kommt das Wort vom lateinischen „radix“ - die Wurzel. Also etwas Fundamentales, Lebenspendendes. Die Wortkombination geht auf den amerikanischen Philosophen Jonathan Lear zurück. In seinem gleichnamigen Buch