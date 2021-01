Polizei warnt erneut vor Telefonbetrügern

Blaulicht Am Mittwoch kam es beinahe zu einer Übergabe von 15.000 Euro an solche Betrüger.

Aalen/Schwäbisch Gmünd. Aktuell kommt es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen wieder vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, geben die Anrufer sich als Enkel, nahe Verwandte oder Polizeibeamte aus und versuchen an das Vermögen der Angerufenen zu kommen.

Am Mittwoch kam es beinahe zu einer Übergabe von 15.000 Euro an solche Betrüger. Eine 66-jährige Frau aus einer Schwäbisch Gmünder Teilgemeinde erhielt einen Anruf, in welchem ihr - angeblich von ihrer Enkelin - mitgeteilt wurde, dass diese in Göppingen eine Wohnung kaufen und hierzu