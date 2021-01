Stuttgarter warten ab

Der 4. Juli ist der Tag der Unabhängigkeit. Nicht in Aalen. Sondern in den USA. Unabhängig davon aber wird an diesem Tag, dem 4. Juli 2021, in Aalen der Oberbürgermeister gewählt. Bislang ist die Kandidatenlage übersichtlich. Inoffiziell hat der amtierende OB Thilo Rentschler bereits angekündigt, nochmals in den Ring zu steigen. Und ein AfD-Bewerber, Marcus Waidmann. Ansonsten ist es ruhig. Das hat Gründe, mutmaßt der Spion. Da ist zunächst einmal die Landtagswahl. Die ist am 14. März. Und die warten die potenziellen Kandidaten aus den zweiten Reihen in den Ministerien ab, bis sie wissen, wie