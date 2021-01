Neu: die duale Erzieherausbildung

Aalen. Nach wie vor ist der Mangel an Erzieherinnen und Erzieher in Baden-Württemberg ein großes Thema. In der Justus-von-Liebig-Schule gibt es für diesen Beruf bereits ein breites Angebot an Ausbildungen. Im Schuljahr 2021/22 soll dieses um eine weitere Schulart ausgeweitet werden: die neue PIA4 – eine praxisintegrierte Ausbildung in Teilzeit – zur Erzieherin bzw. zum Erzieher. Sie soll besonders für diejenigen vorteilhaft sein, die bereits eine Familie haben, aber sich noch zum Erzieher ausbilden wollen, informiert Stephan Stoll, Abteilungsleiter Sozialpädagogik.

Wie die „normale“ Erzieher-Ausbildung, dauert auch