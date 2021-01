Nochmals ein ausgeglichener Haushalt

Kommunalfinanzen Abtsgmünds Gemeinderat verabschiedet einstimmig das Planwerk fürs Jahr 2021. Worin sich die Fraktionen einig sind und was sie unterschiedlich bewerten.

Abtsgmünd

Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend den Haushalt der Gemeinde für 2021 verabschiedet, samt des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Der Haushalt ist ausgeglichen. Im Ergebnishaushalt stehen Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils etwa 28 Millionen Euro, 8000 Euro Plus sind geplant. Im Finanzhaushalt steht ein Plus von etwa 2,1 Millionen Euro.

Armin Friedrich (Freie Wähler), Robert Kruger (CDU/Unabhängige Bürger) und Marlies Büker (SPD) legten innerhalb einer knappen Stunde dar, was ihren politischen Gruppierungen in diesem Jahr wichtig