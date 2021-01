Die größten Investitionen Lauchheims im Jahr 2021

Lauchheim

Etwa 9,1 Millionen Euro plant die Stadt Lauchheim im Jahr 2021 als Auszahlungen für Investitionen. Einiges davon wurde aus dem letzten Jahr übertragen, wo Vorhaben nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten. Was alles dazu gehört und welche die größten Löcher in die Kasse reißen, erläuterte Kämmerin Vanessa Wille in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Auf der Ausgabenseite des Haushalts 2021 steht der Neubau einer Mehrzweckhalle in Lauchheim kostenmäßig an oberster Stelle. Von den 6,9 Millionen Euro an Gesamtkosten fließen 4,1 Millionen in die diesjährige Rechnung mit ein. 300 000 Euro sollen die geplanten